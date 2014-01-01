Проект "Гильдия Тяжёлого Металла" посвящён истории питерского хэви метал андеграунда с самых истоков его зарождения. Здесь вы найдёте информацию даже о самых первых heavy metal группах северной столицы, многие из которых возникли одновременно с нынешними гигантами мировой метал сцены. Помимо этого, здесь хранятся архивы различных новостных событий, а также концертных мероприятий хэви метал. Есть некоторая информация как по активным, так и по безвременно ушедшим андеграундным рок-клубам и концертным площадкам, музыкальным магазинам, и так далее.







Stay Heavy, Saint-Petersburg!



