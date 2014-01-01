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Проект
"Гильдия Тяжёлого Металла" посвящён
истории питерского хэви метал андеграунда
с самых истоков его зарождения. Здесь вы
найдёте информацию даже о самых первых heavy
metal группах северной столицы, многие из
которых возникли одновременно с нынешними
гигантами мировой метал сцены. Помимо этого,
здесь хранятся архивы различных новостных
событий, а также концертных мероприятий
хэви метал. Есть некоторая информация как
по активным, так и по безвременно ушедшим
андеграундным рок-клубам и концертным площадкам,
музыкальным магазинам, и так далее.
Stay
Heavy, Saint-Petersburg!
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