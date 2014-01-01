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Гильдия Тяжелого Металла
 
Проект "Гильдия Тяжёлого Металла" посвящён истории питерского хэви метал андеграунда с самых истоков его зарождения. Здесь вы найдёте информацию даже о самых первых heavy metal группах северной столицы, многие из которых возникли одновременно с нынешними гигантами мировой метал сцены. Помимо этого, здесь хранятся архивы различных новостных событий, а также концертных мероприятий хэви метал. Есть некоторая информация как по активным, так и по безвременно ушедшим андеграундным рок-клубам и концертным площадкам, музыкальным магазинам, и так далее.


Stay Heavy, Saint-Petersburg!
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Архив анонсов эксклюзивных концертов: 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1

 
 

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